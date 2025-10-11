مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أوروبا

بلغاريا

- -
21:45

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

البرتغال

- -
21:45

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إستونيا

- -
21:45

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-آسيا

الإمارات

0 1
20:15

عمان

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
22:30

اندونيسيا

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

الأهلي

41 11
18:00

ميكال

5 صور لزيارة وزير الشباب والرياضة لحسن شحاتة في المستشفى

كتب - يوسف محمد:

06:56 م 11/10/2025
حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على زيارة الكابتن حسن شحاتة اليوم السبت، للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وتواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اليوم السبت، في المستشفى للاطمئنان على صحة حسن شحاتة المدرب التاريخي للفراعنة، بتواجد نجم الزمالك السابق أيضًا فاروق جعفر وبحضور الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل المعلم حسن شحاتة.

وكان أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى وقام بزيارته الكثير من نجوم الرياضة خلال الأيام الماضية.

والجدير بالذكر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان أول الأشخاص الذين قاموا بزيارة حسن شحاتة منذ عدة أيام للاطمئنان على صحته، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي حسن شحاتة فاروق جعفر

