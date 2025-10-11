5 صور لزيارة وزير الشباب والرياضة لحسن شحاتة في المستشفى

تفاصيل مكالمة محمد مجدى أفشة مع والد طفل في غزة طلب قميصه

حرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، على زيارة الكابتن حسن شحاتة اليوم السبت، للاطمئنان على صحته، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.

وتواجد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي اليوم السبت، في المستشفى للاطمئنان على صحة حسن شحاتة المدرب التاريخي للفراعنة، بتواجد نجم الزمالك السابق أيضًا فاروق جعفر وبحضور الإعلامي كريم حسن شحاتة، نجل المعلم حسن شحاتة.

وكان أسطورة الكرة المصرية حسن شحاتة، تعرض لأزمة صحية خلال الأيام الماضية، نقل على إثرها إلى المستشفى وقام بزيارته الكثير من نجوم الرياضة خلال الأيام الماضية.

والجدير بالذكر، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، كان أول الأشخاص الذين قاموا بزيارة حسن شحاتة منذ عدة أيام للاطمئنان على صحته، في ظل الأزمة الصحية التي تعرض لها.