كشف المدير الفني البرتغالي السابق لمنتخب مصر روي فيتوريا أحد أسباب قلة أعداد اللاعبين المحترفين المصريين في أوروبا.

وأشار فيتوريا في تصريحات لصحيفة أبولا البرتغالية يوم أمس الجمعة، إلى أن الوضع في مصر مختلفًا إذ كان يمتلك 5 لاعبين محترفين فقط في قائمة المنتخب حين كان يدربه.

وعلل المدرب البرتغالي الأمر بقوله:" الأهلي الزمالك يدفعان للاعبيهما رواتبًا كبيرة فيعيش اللاعبين كالملوك ولا يكونوا في حاجة للاحتراف حاولنا تغيير الأمر ولكن لم نستطع فلن تغير عقلية بلد بأكمله".

وأتم فيتوريا تصريحاته بقوله:" عمر مرموش لاعب صاحب رؤية مختلفة، وهناك لاعبين آخرين مصريين حصلوا على الفرصة لأن لديهم جودة، لكن مشكلة العقلية واللغة وغيرها كانت مؤثرة".

إحصائيات فيتوريا مع منتخب مصر

روي فيتوريا كان قد تولى تدريب منتخب مصر خلال الفترة من يوليو 2022 حتى فبراير 2024 إذ قاد الفريق بـ 18 مباراة خسر خلالها مباراتين وتعادل في 4 وفاز بـ 12 مباراة.

