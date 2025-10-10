مباريات الأمس
أنس النجار يعلن حضور مباراة للأهلي وطلب خاص من أفشة.. والأخير يرد

كتب - يوسف محمد:

09:16 م 10/10/2025
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أفشة من مران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    أفشة
  • عرض 6 صورة
    حمدي فتحي وأفشة من مران الأهلي
  • عرض 6 صورة
    محمد مجدي أفشة
  • عرض 6 صورة
    أفشة من مران الأهلي في ميامي

أعلن الصحفي الفلسطيني آنس النجار اليوم الجمعة، قدومه إلى مصر في نهاية شهر أكتوبر الجاري، لمتابعة أحد مباريات النادي الأهلي.

ونشر النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأحد محبي النادي الأهلي في فلسطين، هو يمنح نجله قميص محمد مجدى أفشة نجم وسط المارد الأحمر.

وكتب النجار عبر حسابه: "أنا أخر الشهر نازل مصر إن شاء الله، لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وخد تي شيرت أفشة أوصلوا لجهاد إبن صديقي محمد الدلو".

وأعاد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، نشر البوست الخاص بالصحفي الفلسطيني، وكتب: "يا أنس يا بطل مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي، وأحلي تيشرت ليك يا محمد يا حبيبي كفايه انك شبهي كمان".

ويذكر أن النجار، كان قد شارك في فيديو تقديم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعبا في الأهلي، عند انضمامه إلى الفريق في يناير من عام 2024.

وفي سياق متصل، كان وسام أبو علي قد رحل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

