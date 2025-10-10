أنس النجار يعلن حضور مباراة للأهلي وطلب خاص من أفشة.. والأخير يرد

الكشف عن موقف مصابي الزمالك قبل مباراة ديكيداها بالكونفدرالية

أعلن الصحفي الفلسطيني آنس النجار اليوم الجمعة، قدومه إلى مصر في نهاية شهر أكتوبر الجاري، لمتابعة أحد مباريات النادي الأهلي.

ونشر النجار عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو لأحد محبي النادي الأهلي في فلسطين، هو يمنح نجله قميص محمد مجدى أفشة نجم وسط المارد الأحمر.

وكتب النجار عبر حسابه: "أنا أخر الشهر نازل مصر إن شاء الله، لازم أحضر مباراة للأهلي من الاستاد، وخد تي شيرت أفشة أوصلوا لجهاد إبن صديقي محمد الدلو".

وأعاد محمد مجدي أفشة لاعب وسط الأهلي، نشر البوست الخاص بالصحفي الفلسطيني، وكتب: "يا أنس يا بطل مستنيك تنور مصر والنادي الأهلي، وأحلي تيشرت ليك يا محمد يا حبيبي كفايه انك شبهي كمان".

ويذكر أن النجار، كان قد شارك في فيديو تقديم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعبا في الأهلي، عند انضمامه إلى الفريق في يناير من عام 2024.

وفي سياق متصل، كان وسام أبو علي قد رحل عن صفوف المارد الأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي.

