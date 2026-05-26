ضبط 10 أشخاص لاستغلالهم أطفالا في أعمال التسول بالقاهرة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، من ألقاء القبض على 10 أشخاص (9 رجال وسيدة، لـ9 منهم معلومات جنائية)؛ لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية، بنطاق محافظة القاهرة.

استغلال أطفال الشوارع في التسول

وعثرت القوات بصحبه المتهمين، 8 أحداث من المعرّضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتسليم المجني عليهم لأهليهم، وأخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.



