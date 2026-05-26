يبحث الكثير من المواطنين عن موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء، الذي يوافق وقفة يوم عرفة، حيث يصوم فيه المسلمون في مختلف أنحاء العالم اقتداءً بالنبي محمد ﷺ، طلبًا للمغفرة والرحمة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة.

ويقدم موقع مصراوي موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 مايو 2026، في عدد من محافظات الجمهورية، وذلك للصائمين الراغبين في معرفة توقيتات الإفطار بدقة خلال هذا اليوم الذي يحظى بمكانة دينية كبيرة لدى المسلمين في مصر والعالم الإسلامي.

ويُعد يوم عرفة من أعظم أيام العام الهجري، حيث يحرص قطاع واسع من المسلمين على صيامه لما له من فضل عظيم، بالتزامن مع زيادة البحث عن مواعيد أذان المغرب في المحافظات المختلفة لتحديد موعد الإفطار وفق التوقيت المحلي لكل محافظة.

وفيما يلي مواعيد أذان المغرب اليوم في عدد من محافظات الجمهورية:

في محافظة القاهرة، يحين موعد صلاة المغرب في تمام الساعة 7:48 مساءً، بينما في محافظة الإسكندرية يكون موعد أذان المغرب في الساعة 7:56 مساءً.

أما في محافظة الإسماعيلية، فيأتي موعد صلاة المغرب في الساعة 7:45 مساءً، فيما يحين الموعد في مدينة شرم الشيخ عند الساعة 7:31 مساءً.

وفي أقصى جنوب البلاد، بمحافظة أسوان، يحل موعد أذان المغرب في تمام الساعة 7:29 مساءً.

وتختلف مواعيد أذان المغرب من محافظة لأخرى نتيجة الفروق الجغرافية واتساع المسافة بين شمال وجنوب الجمهورية، وهو ما ينعكس على اختلاف توقيت غروب الشمس.

ويحرص المسلمون في يوم عرفة على الإكثار من الدعاء والعبادات، ومن أبرز الأدعية المستحبة في هذا اليوم:

اللهم في يوم عرفة لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًّا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفَّسته.

اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واكتب لنا رحمةً تغنينا بها عن رحمة من سواك.

اللهم ارزقنا دعاءً مستجابًا، وقلوبًا خاشعة، ونفوسًا مطمئنة، واغفر لنا ذنوبنا كلها ما تقدم منها وما تأخر.