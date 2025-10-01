مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

تشيلي - شباب

0 2
02:00

اليابان - شباب

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الرواندي

0 1
15:00

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سان جيلواز

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

بروسيا دورتموند

- -
22:00

أتلتيك بلباو

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

موناكو

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
22:00

باريس سان جيرمان

جميع المباريات

إعلان

عقوبتان ورقص عاري.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مستمر مع الزمالك

كتب : هند عواد

02:55 م 01/10/2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا
  • عرض 11 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة
  • عرض 11 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة 1
  • عرض 11 صورة
    نيولوك شيكو بانزا لمباراة القمة4
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا (2)_1
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا (3)
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا (2)
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا (1)
  • عرض 11 صورة
    شيكو بانزا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وهو يرقص عاريًا، وذلك بعد ساعات من خسارة لقاء القمة أمام الأهلي، قبل أن يتراجع ويحذفه.

ولا تعد هذه الأزمة الأولى لشيكو بانزا، الذي غاب عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في القمة التي انتهت بهزيمة الزمالك بثنائية مقابل هدف.

أزمات سابقة لشيكو بانزا

منذ انضمام شيكو بانزا إلى الزمالك، يوم 14 يوليو الماضي، تسبب في أزمتين: الأولى خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدوري، عندما اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه بعد خروجه من الملعب.

الثانية بتأخره في العودة إلى القاهرة من إجازته التي قضاها في أنجولا، ما دفع المدير الفني يانيك فيريرا إلى استبعاده من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري، مع توقيع عقوبة عليه.

اقرأ أيضًا:

"عاري وبيرقص".. شيكو بانزا يثير غضب جماهير الزمالك (فيديو)

ماذا قدم محمد صلاح في هزيمة ليفربول من جالطة سراي؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكو بانزا الزمالك أزمات شيكو بانزا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة