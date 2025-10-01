عقوبتان ورقص عاري.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مستمر مع الزمالك

أثار الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جدلًا واسعًا بعدما نشر مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام"، وهو يرقص عاريًا، وذلك بعد ساعات من خسارة لقاء القمة أمام الأهلي، قبل أن يتراجع ويحذفه.

ولا تعد هذه الأزمة الأولى لشيكو بانزا، الذي غاب عن قائمة الفريق لمواجهة الأهلي في القمة التي انتهت بهزيمة الزمالك بثنائية مقابل هدف.

أزمات سابقة لشيكو بانزا

منذ انضمام شيكو بانزا إلى الزمالك، يوم 14 يوليو الماضي، تسبب في أزمتين: الأولى خلال مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى من الدوري، عندما اعترض على استبداله ورفض مصافحة زملائه بعد خروجه من الملعب.

الثانية بتأخره في العودة إلى القاهرة من إجازته التي قضاها في أنجولا، ما دفع المدير الفني يانيك فيريرا إلى استبعاده من قائمة مواجهة المصري البورسعيدي في الجولة السادسة من الدوري، مع توقيع عقوبة عليه.

