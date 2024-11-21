"بعد التراشق".. هل يعيد أوفا العلاقة بين التوأم وأحمد شوبير؟

كتب- محمد خيري:

شهدت الفترة الماضية توترا في العلاقات بين الإعلامي أحمد شوبير، والتوأم حسام وإبراهيم حسن، المدير الفني ومدير الكرة بمنتخب مصر، بسبب الانتقادات.

وفي المقابل، ظهر مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، بشكل أساسي في تشكيلة منتخب مصر، خلال المباراة الماضية أمام بتسوانا، لأول مرة منذ انضمامه للفراعنة.

تراشق بين شوبير والتوأم

وتعود الأزمة بين شوبير والتوأم، حيث كشف أحمد شوبير، تفاصيل مشادة حسام وإبراهيم مع مسؤولي النادي المصري داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، قبل توليهم تدريب المنتخب وأكد أن الأمور وصلت "للخناقة" ولا يعلم لماذا يفعل التوأم ذلك قائلا: "لا أعلم ما الداعي للخناق وغير مقبول ما فعلوه".

وفي المقابل خرج إبراهيم حسن وشن هجوما قويا على أحمد شوبير وقتها وقال: "أحمد شوبير، بقاله فترة مشغل الشر بتاعه علينا، لم نفسك وخليك فى نفسك، لازم تعرف إن الحياة بتنتهي، وأنت ربنا كرمك فى كل حاجة".

هل يعيد أوفا العلاقة بين شوبير والتوأم

وربما تشهد الفترة المقبلة، عودة العلاقة للهدوء مرة أخرى بين التوأم وأحمد شوبير، بعدما شارك مصطفى شوبير "أوفا" بشكل أساسي مع منتخب مصر.

وخرج، أحمد شوبير مؤخرا، بتصريحات ودافع عن اختيارات حسام حسن في تشكيل المنتخب قائلا: "حسام حسن بيبني جيل جديد ومن حقه مشاركة ما يراه مفيد للفراعنة ومصطفى شوبير ظهر بشكل جيد وأي لاعب هيشارك هنفضل ندعمه".