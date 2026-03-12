أنشيلوتي يختار أذكى لاعب دربه خلال مسيرته.. من هو؟

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل، عن اللاعب الأكثر ذكاءً الذي أشرف على تدريبه خلال مسيرته التدريبية.

أكد أنشيلوتي في تصريحات لموقع Planet Football أن النجم البرازيلي كاكا يعد أكثر لاعب يتمتع بذكاء كروي من بين جميع اللاعبين الذين دربهم، رغم اعترافه بأن زيدان يمتلك موهبة فطرية استثنائية.

وقال أنشيلوتي: "لم يكن في مستوى زين الدين زيدان، لكنه قريب جداً من ذلك إنه ثاني أفضل لاعب قمت بتدريبه، وبالتأكيد الأكثر ذكاءً كاكا".

مسيرة كاكا تحت قيادة أنشيلوتي

وكان كاكا أنضم إلى إيه سي ميلان قادماً من ساو باولو عام 2003، ليصبح بعد وقت قصير أحد أبرز نجوم الكرة الأوروبية خلال فترة قيادة أنشيلوتي للفريق.

وخلال الفترة بين عامي 2003 و2009، خاض كاكا 270 مباراة تحت قيادة أنشيلوتي، سجل خلالها 95 هدفاً وقدم 77 تمريرة حاسمة.

وساهم خلال تلك السنوات في تتويج ميلان بلقب الدوري الإيطالي، إضافة إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2007، قبل أن يتوج في العام نفسه بجائزة الكرة الذهبية.