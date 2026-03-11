أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنها تتابع ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي من مقاطع فيديو ومنشورات عن وجود أزمة في توافر أسطوانات البوتاجاز بمحافظة بني سويف، معتبرة أن "هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي وقائع على الأرض".

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن حصة محافظة بني سويف من أسطوانات البوتاجاز يتم صرفها بالكامل وبانتظام يوميًا من خلال المستودعات ومنافذ التوزيع المعتمدة، دون وجود أي نقص في الكميات أو معوقات في عملية التوزيع، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان انتظام ضخ المنتجات البترولية في جميع المحافظات.

كما أكدت الوزارة أن أسطوانات البوتاجاز متوافرة بكميات كافية، وأن منظومة التوزيع تعمل بصورة طبيعية، في ظل المتابعة اليومية من مديرية التموين بمحافظة بني سويف والأجهزة الرقابية المعنية، لضمان وصول الأسطوانات إلى المواطنين بالسعر الرسمي المقرر.

وأشار البيان إلى أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تنفذ حملات تفتيش مكثفة على مستودعات البوتاجاز ومنافذ التوزيع للتأكد من انتظام عمليات الصرف ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

كما أكدت الوزارة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروّجي الشائعات والأخبار المغلوطة التي تستهدف إثارة البلبلة بين المواطنين دون سند من الواقع.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مؤكدةً استمرار المتابعة اللحظية لمنظومة تداول أسطوانات البوتاجاز لضمان استقرارها وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.