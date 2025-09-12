مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

أفضل تشكيل للجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي

01:40 م الجمعة 12 سبتمبر 2025

محمد صلاح بقميص ليفربول الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة من البريميرليج.

وشهدت التشكيل قيادة إيرلينج هالاند لاعبي مانشستر سيتي للفريق، بينما جاء محمد صلاح نجم ليفربول نائبا له.

أفضل تشكيل فانتازي

حراسة المرمى: نيك بوب (نيوكاسل) 5 مليون جنيه.

خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال) 5.5 مليون جنيه - تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه - يواكيم أندرسن (فولهام) 4.5 مليون جنيه.

خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 14.5 مليون جنيه - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) 7.5 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 7.4 مليون جنيه - جوش كينج (فولهام) 4.5 مليون جنيه.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.1 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.7 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح هالاند فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
فانتازي.. موقف مرموش من المشاركة في مباراة مانشستر يونايتد

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* أبرز 11 قرارًا من وزارة التعليم لضبط العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد