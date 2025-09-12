أفضل تشكيل للجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي
كتب - محمد القرش:
اختار كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل 11 لاعبا للجولة الرابعة من البريميرليج.
وشهدت التشكيل قيادة إيرلينج هالاند لاعبي مانشستر سيتي للفريق، بينما جاء محمد صلاح نجم ليفربول نائبا له.
أفضل تشكيل فانتازي
حراسة المرمى: نيك بوب (نيوكاسل) 5 مليون جنيه.
خط الدفاع: دانييل مونوز (كريستال) 5.5 مليون جنيه - تشالوبا (تشيلسي) 5.1 مليون جنيه - يواكيم أندرسن (فولهام) 4.5 مليون جنيه.
خط الوسط: محمد صلاح (ليفربول) 14.5 مليون جنيه - إيبيريتشي إيزي (أرسنال) 7.5 مليون جنيه - سيمينيو (بورنموث) 7.4 مليون جنيه - جوش كينج (فولهام) 4.5 مليون جنيه.
خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مان سيتي) 14.1 مليون جنيه - جواو بيدرو (تشيلسي) 7.7 مليون جنيه - جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.5 مليون جنيه.
