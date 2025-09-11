قبل الجولة الرابعة.. من هم أفضل لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي؟

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

كتب - محمد القرش:

يناقش كشافة الموقع الرسمي لفانتازي الدوري الإنجليزي، أفضل النجوم المتميزين الذين يمكن امتلاكهم بعد الأسابيع الثلاثة الأولى من موسم 2025/26.

مقارنة صلاح وهالاند

وكان للاعبين الأغلى في فانتازي، محمد صلاح (14.5 مليون جنيه إسترليني) وإيرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني)، بداية متناقضة إلى حد ما للموسم الجديد.

وكافأ صلاح نجم ليفربول نسبة ملكيته الكبيرة التي تصل إلى 53 بالمئة بحصوله على 16 نقطة، بفضل هدف وتمريرة حاسمة ونقطة إضافية واحدة.

وتفوق هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، على المصري، بتسجيله ثلاثة أهداف وجمع ست نقاط إضافية، ليجمع إجمالي 24 نقطة، حيث بلغت نسبة ملكيته 32% فقط.

وتساعد الإحصائيات في تسليط الضوء على التفاوت في التهديد الذي يشكله الثنائي على المرمى، حيث إن تسديدات هالاند الـ14 و13 تسديدة داخل منطقة الجزاء، كلاهما أكثر بثلاث مرات من إجمالي صلاح الذي بلغ أربع تسديدات.

وعندما يتعلق الأمر بالفرص المحققة للتسجيل، أو المواقف التي من المتوقع أن يسجل فيها اللاعب، فقد حصل هالاند على ستة أهداف حتى الآن، وهو أعلى رقم في الدوري، في حين أن صلاح لم يحصل على أي منها حتى الآن.

ولا شك أن إبداع صلاح يُقلل من تفوق منافسه هنا، فقد خلق نجم ليفربول أربع فرص لزملائه، ثلاث منها صُنفت كفرص خطيرة، وخلق هالاند فرصة واحدة من هذا النوع.

ماذا عن اللاعبين الآخرين؟

وتظهر الإحصائيات أيضًا مدى الإحباط الذي أحدثه اختيار أولي واتكينز (8.9 مليون جنيه إسترليني) في بداية الموسم.

وفشل مهاجم أستون فيلا في التسجيل في جميع مبارياته الثلاث، ومع ذلك سدد ثماني مرات داخل منطقة الجزاء، ليحتل المركز الثالث في هذه الإحصائية هذا الموسم.

وفي الوقت نفسه، كان برونو فرنانديز ، لاعب مانشستر يونايتد (9 ملايين جنيه إسترليني)، أفضل صانع أهداف في الدوري، حيث وفّر 12 فرصة تسجيل لزملائه.

وفي الوقت نفسه، سجل فيكتور جيوكيريس لاعب أرسنال (9 مليون جنيه إسترليني) هدفين من ثلاث تسديدات فقط.

وفي مكان آخر بين المهاجمين الكبار، لم نشاهد مشاركة ألكسندر إيزاك (10.4 مليون جنيه إسترليني) هذا الموسم، لكن انتقال السويدي من نيوكاسل إلى ليفربول سيعيده قريبًا إلى المنافسة.

ولم يشارك كول بالمر (10.4 مليون جنيه إسترليني) لاعب تشيلسي إلا مرة واحدة ويظل الشكوك تحيط بمشاركته في الجولة الرابعة من الدوري بسبب الإصابة، بينما يغيب بوكايو ساكا (9.9 مليون جنيه إسترليني) عن أرسنال بسبب إصابة في أوتار الركبة.

إذن، من هم أفضل اللاعبين الذي يمكن امتلاكهم؟

إن تهديد هالاند للهدف أفضل بكثير من صلاح في الوقت الحالي، ومن المستحيل تجاهل نجم مانشستر سيتي.

وفي الوقت الحالي، فإن التكتيكات الجديدة التي يتبعها ليفربول ومجموعة المهاجمين الجدد تعني أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن نرى صلاح يعود إلى أفضل حالاته.

وإذا كنتَ مالكًا لواتكينز ، فإنّ مبارياته تبدو مغرية بما يكفي للاحتفاظ به، ولا تزال إحصائياته مقنعة، رغم سلسلة غيابه عن التسجيل، لكنّ شرائه مسألة أخرى تمامًا، مع وجود مهاجمين أقل تكلفةً مثل جواو بيدرو (7.7 مليون جنيه إسترليني) وجان فيليب ماتيتا (7.5 مليون جنيه إسترليني) في مستوى أفضل.

ورغم أنه لم يُحرز أي تمريرة حاسمة حتى الآن، إلا أن إبداع برونو فرنانديز كان منقطع النظير حتى الآن هذا الموسم، إلى جانب قدرته على المساهمة الدفاعية بنقاط، فقد أحرزها مرتين في ثلاث مباريات، ويُمكن للبرتغالي أن يُثبت جدارته كخيار مثالي لحمل شارة القيادة عند مواجهة مباراة قوية.

وتنطلق الجولة الرابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر، عندما يلاقي أرسنال نظيره نوتنجهام فورست.