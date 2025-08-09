مباريات الأمس
محمد صلاح يطالب بتخفيض سعره في الفانتازي .. ما القصة؟ (فيديو)

05:11 م السبت 09 أغسطس 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

جدد محمد صلاح نجم فريق ليفربول طلبه بتخفيض سعره بلعبة فانتازي الدوري الإنجليزي. بالموسم الجديد 2025/26.

صلاح هو أغلى لاعب في فانتازي الدوري الإنجليزي قبل انطلاق الموسم الجديد من البريميرليج بسعر يصل إلى 14.5 مليون جنيه إسترليني.

وقال صاحب الـ 33 عاماً خلال مقطع فيديو نشرته حسابات اللعبة عبر منصات التواصل الاجتماعي ضاحكًا:"في البداية لابد أن تخفضوا سعري في اللعبة حتى يتمكن اللاعبين من إضافتي لفريقهم.. لقد قلت ذلك من قبل".


وأضاف النجم المصري: "الآن أنا أغلى لاعب في اللعبة، اجعلوا المهاجمين هم الأغلى، يجب أن يكون هالاند وإيزاك هم الأغلى، وليس أن يكون جناح هو الأغلى".

وأتم صلاح بالرد على السؤال المتكرر بخصوص سبب اختياره من اللاعبين بالفانتازي قوله:"أعتقد أنني أعطي اللاعبين نقاطاً جيدة ومضمونة".

اقرأ أيضًا:
مدير الكرة في الزمالك يعلق على غضب شيكوبانزا خلال مباراة سيراميكا كليوباترا (خاص)

منافس الأهلي المحتمل في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

