مصرع تلميذ وإصابة زميله أثناء اللعب على أرجوحة بأحد الأندية في الفيوم

كتب : حسين فتحي

01:10 م 29/12/2025

جثة - أرشيفية

الفيوم – حسين فتحي:

لقى تلميذ بالمرحلة الابتدائية مصرعه، وأصيب زميله أثناء اللهو على أرجوحة بأحد الأندية بمدينة إطسا بمحافظة الفيوم.

تلقى اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة، مأمور قسم شرطة مركز إطسا، يفيد بمصرع "م.ا.ع"، 13 عامًا، تلميذ بمدرسة الفتح الابتدائية بقرية تطون، وإصابة زميله.

وكشفت التحريات، التي قادها المقدم هيثم طلبة، رئيس مباحث مركز شرطة إطسا، تحت إشراف اللواء حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن التلميذين كانا يلهوان على أرجوحة، وأثناء محاولة الدوران بها سقطا على الأرض، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخر.

نقلت جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى إطسا المركزي، بينما نُقل زميله المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة إطسا التي تتولى التحقيقات.

أرجوحة محافظة الفيوم قسم شرطة مركز إطسا

