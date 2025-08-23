انطلقت مساء يوم أمس الجمعة منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي بمباراة وست هام وضيفه تشيلسي التي انتهت بفوز البلوز بخماسية مقابل هدف على أصحاب الأرض.

وأظهرت الجولة الأولى من منافسات البطولة تميزّا لمهاجمي نادي ليفربول، مانشستر سيتي وأن لاعبي سندرلاند ونوتنجهام قد يكونوا مفاجآت الموسم الجاري من المسابقة عكس نيوكاسل وبرينتفورد ما مران به من ظروف.

ولعل أبرز اللاعبين الذين يُنصح بشرائهم في الجولة الثانية إليازر مايندا مهاجم سندرلاند الذي قدم بداية قوية جدًا كما أن فريقه لن يواجه أحد الستة الكبار بالمسابقة بل سيواجه بيرنلي ومن ثمّ فرص أكبر له لزيارة الشباك بجانب زميله المدافع بالارد الذي كان الأكثر جمعًا للنقاط بالجولة الأولى.

وكذلك بإمكانك الذهاب إلى نجم بورنموث أنطوان سيمنيو الذي توّهج أمام ليفربول في الجولة الافتتاحية إذ سيواجه في الجولة الثانية نظيره وولفرهامبتون بمباراة أسهل من مواجهة حامل اللقب ومن ثمّ زياردة فرصه في الحصول على نقاط أكبر بزيارة الشباك.

وللتعرف أكثر على اللاعبين المرشحين للتألق بالجولة لتختارهم بتشكيلهم بالفانتازي شاهد الفيديو التالي: