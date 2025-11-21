مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني

2 1
15:00

مولودية الجزائر

كأس العالم تحت 17 عاما

النمسا

1 0
14:30

اليابان

كأس العالم تحت 17 عاما

البرتغال

2 0
16:45

سويسرا

كأس العالم تحت 17 عاما

المغرب

0 1
17:45

البرازيل

الدوري الفرنسي

نيس

- -
21:45

مارسيليا

فانتازي.. ارتفاع سعر نجم مانشستر سيتي قبل الجولة 12

كتب : محمد القرش

12:50 م 21/11/2025

فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

شهد سعر لاعب مانشستر سيتي، جيريمي دوكو، ارتفاعًا ملحوظًا ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيريمي دوكو (مان سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أنتوني إلانجا (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

