فانتازي.. ارتفاع سعر نجم مانشستر سيتي قبل الجولة 12

شهد سعر لاعب مانشستر سيتي، جيريمي دوكو، ارتفاعًا ملحوظًا ضمن التغيرات اليومية التي تشهدها أسعار لاعبي فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتُعدل القيمة السوقية للاعبين عادةً بواقع 100 ألف جنيه إسترليني صعودًا أو هبوطًا، حسب أدائهم في الجولات السابقة ونسب شراء وبيع اللاعبين.

يستعرض موقع "مصراوي" أحدث تحديثات أسعار لاعبي فانتازي البريميرليج، اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، وفقًا للمنصة الرسمية للعبة.

لاعبون ارتفعت أسعارهم

جيريمي دوكو (مان سيتي) 6.5 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

أنتوني إلانجا (نيوكاسل) 6.6 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.3 مليون جنيه إسترليني