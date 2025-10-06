فانتازي.. انخفاض سعر 11 لاعبا قبل الجولة الثامنة

انخفض سعر 11 لاعبا اليوم الإثنين، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (أرسنال) 5.7 مليون جنيه إسترليني

إيجور ثياجو (برينتفورد) 6.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

باري (إيفرتون) 5.7 مليون جنيه إسترليني

ساندر بيرج (فولهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

جاك هاريسون (ليدز) 5.2 مليون جنيه إسترليني

جوشوا زيركزي (مانشستر يونايتد) 5.8 مليون جنيه إسترليني

نيكو ويليامز (نوتنجهام فورست) 4.8 مليون جنيه إسترليني

كالوم هدسون أودوي (نوتنجهام فورست) 5.9 مليون جنيه إسترليني

تايو أونيي (نوتنجهام فورست) 5.2 مليون جنيه إسترليني

دان نيل (سندرلاند) 4.8 مليون جنيه إسترليني

براندون أوستن (توتنهام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أرشي جراي (توتنهام) 4.8 مليون جنيه إسترليني

تشافي سيمونز (توتنهام) 7 مليون جنيه إسترليني