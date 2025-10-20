فانتازي.. ارتفاع سعر 4 لاعبين في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

ارتفع سعر 4 لاعبين اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ريكاردو كالافيوري (أرسنال) 5.8 مليون جنيه إسترليني

بوكايو ساكا (أرسنال) 10 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتماد (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

ترافيس باترسون (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريس نيلسون (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

داريو إيسوجو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

كالوم بيتس (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

شيموس كولمان (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.0 مليون جنيه إسترليني

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

بابي سار (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني