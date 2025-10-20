مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

0 2
02:00

المغرب - الشباب

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

برينتفورد

الدوري الإسباني

ألافيس

- -
22:00

فالنسيا

جميع المباريات

إعلان

فانتازي.. ارتفاع سعر 4 لاعبين في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي

كتب : محمد القرش

12:03 م 20/10/2025

فانتازي.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الحادية عشر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر 4 لاعبين اليوم الإثنين، إذ تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ريكاردو كالافيوري (أرسنال) 5.8 مليون جنيه إسترليني

بوكايو ساكا (أرسنال) 10 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 7.6 مليون جنيه إسترليني

نيك وولتماد (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 9 مليون جنيه إسترليني

ترافيس باترسون (أستون فيلا) 3.9 مليون جنيه إسترليني

ريس نيلسون (برينتفورد) 4.8 مليون جنيه إسترليني

داريو إيسوجو (تشيلسي) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جواو بيدرو (تشيلسي) 7.5 مليون جنيه إسترليني

كالوم بيتس (إيفرتون) 4.4 مليون جنيه إسترليني

شيموس كولمان (إيفرتون) 4.3 مليون جنيه إسترليني

إبراهيما كوناتي (ليفربول) 5.4 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 6.0 مليون جنيه إسترليني

تيجاني ريندرز (مانشستر سيتي) 5.7 مليون جنيه إسترليني

بابي سار (توتنهام) 4.9 مليون جنيه إسترليني

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

فانتازي الدوري الإنجليزي فانتازي الدوري الإنجليزي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عطل يضرب سناب شات ومواقع كبرى بسبب خلل في خدمات أمازون
سعر الذهب في مصر يعود للانخفاض ببداية تعاملات اليوم
تحذير من الشبورة وارتفاع الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس حتى السبت المقبل