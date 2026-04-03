دون أي فوز في القمة.. رقم سلبي للزمالك في الدوري المصري للسيدات

سجل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، رقما سلبيا، في لقاء القمة الذي أقيم عصر أمس، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات.

الزمالك يخسر من الأهلي بثلاثية

خسر الزمالك من الأهلي بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 26 من الدوري المصري للسيدات، بأقدام الفلسطينيتين نور يوسف وأحلام نصر "لولو" والمصرية نورا خالد.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات مؤقتا، حتى خوض مباراة مسار وزد غدا، فيما يأتي الزمالك في المركز التاسع بـ37 نقطة.

رقم سلبي للزمالك في الدوري المصري للسيدات

لم يحقق الزمالك أي فوز على الأهلي، منذ مشاركة الثنائي الأولى في الموسم الماضي، إذ خسر اللقاء الأول بينهما بثنائية مقابل هدف، وتعادلا سلبيا في المباراة الثانية.

وفي اللقاء الثالث الذي أقيم في الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري، خسر الزمالك بنتيجة 5-0، وهي أكبر نتيجة بين الثنائي، ومع هزيمة أمس، سينتهي الموسم الثاني دون أي فوز للأبيض.

اقرأ أيضًا:

