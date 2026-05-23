مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

3 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:00

شتوتجارت

جميع المباريات

إعلان

سيدات برشلونة يكتسحن ليون برباعية ويتوجن بدوري أبطال أوروبا

كتب : نهي خورشيد

09:53 م 23/05/2026
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    سيدات برشلونة يكتسحن ليون برباعية ويتوجن بدوري أبطال أوروبا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سيدات برشلونة يحققن إنجازاً جديداً بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكاسح على أولمبيك ليون برباعية نظيفة في نهائي أوس

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي برشلونة إنجازاً جديداً بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب أوليفال بمدينة أوسلو النرويجية.

أهداف مباراة برشلونة وأولمبيك ليون

وافتتحت البولندية إيفا بايور التسجيل للبارسا في الدقيقة 55، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الدقائق الأخيرة، تألقت الإسبانية سلمى بارالويلو بشكل لافت، إذ أحرزت الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن تختتم الرباعية بهدف جديد في الوقت بدل الضائع.

أرقام تاريخيّة لسيدات البارسا

وبهذة النتيجة، واصلت سيدات برشلونة كتابة التاريخ، بعدما توجن باللقب الرابع في تاريخهن والسادس لهن في آخر ستة نهائيات خاضهن، كما كررن سيناريو نهائي 2021 عندما نجحن في الفوز على تشيلسي بالنتيجة ذاتها.

كما نجح الفريق الكتالوني في حصد لقبه الرابع بالبطولة الأوروبية، ليعادل عدد ألقاب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يواصل ليون تصدره قائمة الأكثر تتويجاً برصيد 8 ألقاب.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات برشلونة دوري أبطال أوروبا للسيدات أولمبيك ليون

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في ختام الليجا
رياضة عربية وعالمية

فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة فالنسيا في ختام الليجا
حمادة هلال يهنئ الهضبة وعز بفيلم 7Dogs: "أحلى فيلم شوفته السنادي"
زووم

حمادة هلال يهنئ الهضبة وعز بفيلم 7Dogs: "أحلى فيلم شوفته السنادي"
"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"اليونايتد في الصدارة".. أكثر الأندية استقبالا للأهداف من محمد صلاح
بدء فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026 (صور)
أجنبي

بدء فعاليات حفل ختام مهرجان كان السينمائي 2026 (صور)
هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح
أخبار

هل يترتب فدية على قتل الصرصار أثناء الإحرام؟.. أمين الفتوي يوضح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان