سيدات برشلونة يحققن إنجازاً جديداً بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعد الفوز الكاسح على أولمبيك ليون برباعية نظيفة في نهائي أوس

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي برشلونة إنجازاً جديداً بعدما توج بلقب دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه الكبير على أولمبيك ليون الفرنسي بنتيجة 4-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء السبت على ملعب أوليفال بمدينة أوسلو النرويجية.

أهداف مباراة برشلونة وأولمبيك ليون

وافتتحت البولندية إيفا بايور التسجيل للبارسا في الدقيقة 55، قبل أن تضيف الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وفي الدقائق الأخيرة، تألقت الإسبانية سلمى بارالويلو بشكل لافت، إذ أحرزت الهدف الثالث في الدقيقة 90، قبل أن تختتم الرباعية بهدف جديد في الوقت بدل الضائع.

أرقام تاريخيّة لسيدات البارسا

وبهذة النتيجة، واصلت سيدات برشلونة كتابة التاريخ، بعدما توجن باللقب الرابع في تاريخهن والسادس لهن في آخر ستة نهائيات خاضهن، كما كررن سيناريو نهائي 2021 عندما نجحن في الفوز على تشيلسي بالنتيجة ذاتها.

كما نجح الفريق الكتالوني في حصد لقبه الرابع بالبطولة الأوروبية، ليعادل عدد ألقاب آينتراخت فرانكفورت الألماني، بينما يواصل ليون تصدره قائمة الأكثر تتويجاً برصيد 8 ألقاب.