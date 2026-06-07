أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز"، أن الولايات المتحدة وإيران باتتا قريبتين جدا من التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أنه يُواصل الضغط على طهران للتخلي عن طموحاتها النووية.

وأوضح ترامب، للشبكة الأمريكية، اليوم الأحد، أن مسار المفاوضات يشهد "تقدما ملحوظا"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن واشنطن تسعى لضمان عدم امتلاك إيران لأي قدرات نووية عسكرية في المستقبل.

إيران تُقر بعدم امتلاك أسلحة نووية وفق ترامب

زعم الرئيس ترامب، أن إيران أقرت، بحسب تعبيره، بأنها "لن تمتلك أسلحة نووية"، لافتا إلى أنه تم إدراج بند واضح بهذا الشأن ضمن التفاهمات المطروحة.

وأشار ترامب، إلى أن هذا البند حظي بقبول الأطراف المعنية، باستثناء موقفه الشخصي الذي قال إنه كان أكثر تشددا في بعض التفاصيل المتعلقة بالاتفاق.

وتأتي تصريحات دونالد ترامب في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران واستمرار الجدل حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني، وسط ترقب دولي لمسار المفاوضات واحتمالات التوصل إلى اتفاق يحدد مصير اليورانيوم عالي التخصيب، بحسب تقارير وسائل الإعلام الأمريكية.