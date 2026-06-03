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"نوصل لمرحلة أبعد".. محمد صلاح يتحدث عن طموحه في كأس العالم 2026

كتب : محمد عبد الهادي

06:32 م 03/06/2026 تعديل في 09:43 م
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    محمد صلاح
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    ماجد المصري ومحمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح
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    محمد صلاح

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تحدث الدولي المصري محمد صلاح، عن طموحه في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة، والتي ستنطلق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري في ثلاث دول أمريكا، كندا، المكسيك.

وقال صلاح في مقطع دعائي لشركة أديداس: "هدفى فى كأس العالم هو الصعود لمرحلة أبعد مما وصلنا إليها فى المشاركات السابقة".

وتابع: "نصيحتى لأى لاعب لسه بيبدأ آمن بنفسك وخليك متأكد إنك تقدر تحقق حلمك وأكيد فى يوم من الأيام هتحققه".

وواصل صلاح: "أول مرة حلمت إنى أصعد كأس العالم، فى الفترة التى لم يكن فيها المنتخب يتأهل لكأس العالم وقت الجيل الذهبى، كان فى دايما عقده عندنا إننا مش عارفين نصعد كأس العالم، فدى كانت حاجه فى دماغى إننا نصعد كأس العالم، بس معرفش إن ده هيحصل ومصر تصعد مرتين".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعة السابعة بكأس العالم، رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.

فيديو تصريحات محمد صلاح

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محمد صلاح منتخب مصر كأس العالم 2026

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