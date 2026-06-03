من مقاعد الدراسة إلى السجن.. الاحتلال يعتقل لاعبتين فلسطينيتين

شهدت الساعات المبكرة من صباح أمس الثلاثاء، اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي للاعبتي منتخب فلسطين للسيدات، نتالي أبو دية ورند حلواني.

اعتقال لاعبتي فلسطين

وفقا للموقع الرسمي للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اعتقلت قوات الاحتلال لاعبة المنتخب السابقة نتالي أبو دية، وطالبة في دائرة الإعلام بجامعة بيرزيت، عقب مداهمة واقتحام سكنها في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وقال موقع الاتحاد الفلسطيني، إن نتالي أبو دية تركت خلفها دفتر محاضراتها وقلمها الذي كانت تكتب به واجبها الجامعي قبيل لحظات من اعتقالها.

ومن جانبها، تعرضت رند حلواني، صاحبة الـ20 عاما، للاعتقال من الاحتلال الإسرائيلي، بعد استدعائها ظهر الثلاثاء إلى ما يسمى مركز شرطة تل بيوت في مدينة القدس.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمنع مصعب أبو سالم، لاعب منتخب فلسطين، من السفر إلى إيطاليا مع بعثة المنتخب لخوض مباراة إنسانية ضد نجوم نابولي.

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