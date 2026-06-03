الأحوال الجوية تربك حسابات مباريات كأس العالم 2026.. ما القصة؟

قد تشهد بعض مباريات كأس العالم 2026 تأخيرات طويلة في حال تعرضها لظروف جوية قاسية، خاصة أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تتضمن مدة زمنية محددة تؤدي إلى إلغاء المباراة بشكل تلقائي.

وأوضحت صحيفة "ذا أثليتك"، أنه بموجب بروتوكول العواصف الرعدية المعمول به في الولايات المتحدة، يتم إيقاف أي مباراة فور رصد البرق أو التفريغ الكهربائي داخل نطاق ثمانية أميال من الملعب، ويغادر اللاعبون أرضية الملعب إلى غرف الملابس، بينما يتم توجيه الجماهير إلى مناطق آمنة داخل المنشأة.

ويبدأ عقب رصد البرق عداد زمني مدته 30 دقيقة، وفي حال عدم تسجيل أي ضربة برق جديدة خلال هذه الفترة يمكن استئناف المباراة، أما إذا تم رصد ضربة أخرى، فيُعاد احتساب المهلة من جديد، وتتكرر العملية حتى مرور 30 دقيقة كاملة دون تسجيل أي نشاط كهربائي.

ورغم أن فيفا لا يضع هذا البروتوكول ولا يملك صلاحية تجاوزه، فإن تطبيقه قد يؤدي إلى تأجيل بعض المباريات لساعات، وهو ما قد يسبب تحديات إضافية تتعلق بجدول البطولة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر خلال الفترة الماضية بيانًا أوضح فيه إجراءات التعامل مع الأحوال الجوية السيئة، مؤكدًا أن فريق الاستعداد للطوارئ يجتمع بشكل دوري مع هيئات الأرصاد الجوية وإدارات الطوارئ في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى جانب الجهات المنظمة في المدن المستضيفة.

وأشار فيفا إلى أن جميع الملاعب مطالبة بتطبيق إجراءات صارمة لإدارة المخاطر والإخلاء، تشمل بروتوكولات الصواعق والطقس القاسي وفق التشريعات المحلية وأفضل الممارسات الدولية.

كما أكد الاتحاد الدولي أنه سيتابع الظروف الجوية بشكل مباشر عبر أنظمة مراقبة متخصصة، مع الاستعداد لتفعيل بروتوكولات الطوارئ عند الحاجة.

وشهدت بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في الولايات المتحدة الصيف الماضي عدة حالات تأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية، أبرزها مباراة تشيلسي وبنفيكا التي امتدت لأربع ساعات و38 دقيقة بعد توقفها لنحو ساعتين بسبب الظروف الجوية، وهو ما دفع مدرب تشيلسي آنذاك إنزو ماريسكا لوصف الموقف بأنه مزحة.

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