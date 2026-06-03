مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المغربي

اتحاد طنجة

1 1
21:00

الوداد البيضاوي

الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي

- -
23:00

نهضة بركان

مباريات ودية - منتخبات

الدنمارك

0 0
21:00

الكونغو الديمقراطية

جميع المباريات

إعلان

10 صور ترصد ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادًا لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

06:55 م 03/06/2026 تعديل في 09:54 م
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (2)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (1)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (5)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (3)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (7)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (6)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (5)
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية
  • عرض 10 صورة
    صور من ملعب مباراة مصر والبرازيل الودية (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستضيف ملعب هنتنجتون بانك فيلد، مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب مصر نظيره البرازيلي في المباراة الودية استعدادًا لكأس العالم 2026.

ويسع ملعب هنتنجتون بانك فيلد، بالولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 67 ألف متفرج .

موعد مباراة مصر والبرازيل

وتقام المباراة في تمام الساعة 1 صباحًا يوم الأحد الموافق 7 يونيو الجاري، على ملعب "هنتنجتون بانك فيلد" بمدينة كليفلاند في ولاية أوهايو الأمريكية.

القناة الناقلة لمباراة مصر والبرازيل

وتنقل مباراة مصر والبرازيل قنوات " أون سبورت" الناقل الحصري للفراعنة في المباريات الودية قبل انطلاق المونديال.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.اقرأ ايضَا:

"مبروك يا حب".. زوجة وليد سليمان تهنئه بحصوله على ماجستير إدارة الكرة (صورة)

"نوصل لمرحلة أبعد".. محمد صلاح يتحدث عن طموحه في كأس العالم 2026

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم مصر البرازيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
حوادث وقضايا

فيديوهات خادشة وإشارات مخلة.. القبض على صانعة محتوى بالجيزة
"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير
حوادث وقضايا

"مفصول من كلية الألسن وهارب من المشدد".. تفاصيل القبض على طبيب قلب شهير
يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة
جامعات ومعاهد

يعيد كتابة التاريخ.. تعرف على تفاصيل اكتشاف علمي عالمي بجامعة المنصورة
بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
زووم

بعد افتتاح محمد رجب كافية في جدة.. نجوم اقتحموا عالم البزنس
تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة | خاص
أخبار مصر

تفاصيل جديدة بشأن أزمة أرض نادي الزمالك في ميت عقبة | خاص

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان