فيديو أهداف مباراة الشرطة والسد القطري في دوري أبطال آسيا
كتب - محمد الميموني:
انتهت المباراة التي جمعت الشرطة العراقي والسد القطري يوم أمس الإثنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم ٢٠٢٥/٢٦.
أهداف مباراة الشرطة والسد القطري
افتتح التسجيل لفريق الشرطة اللاعب دومنيك ميندي في الدقيقة الـ 28 بينما سجل حسين الهيدوس لاعب السد القطري التعادل في الدقيقة الـ ٦٢ من عمر المباراة.
يذكر أن فريق الشرطة العراقي يقوده المدير الفني المصري مؤمن سليمان.
وإليكم أهداف الشرطة والسد القطري
شوف |— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 15, 2025
الدقيقة +94.. أكرم عفيف لاعب السد يضيع فرصة تسجيل الهدف الثاني في مرمى الشرطة العراقي#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/S5FCrJ6BtG
فيديو قد يعجبك: