فيديو أهداف مباراة الشرطة والسد القطري في دوري أبطال آسيا

01:10 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

السد والشرطة

background

كتب - محمد الميموني:

انتهت المباراة التي جمعت الشرطة العراقي والسد القطري يوم أمس الإثنين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم ٢٠٢٥/٢٦.

أهداف مباراة الشرطة والسد القطري

افتتح التسجيل لفريق الشرطة اللاعب دومنيك ميندي في الدقيقة الـ 28 بينما سجل حسين الهيدوس لاعب السد القطري التعادل في الدقيقة الـ ٦٢ من عمر المباراة.

يذكر أن فريق الشرطة العراقي يقوده المدير الفني المصري مؤمن سليمان.

وإليكم أهداف الشرطة والسد القطري

أهداف مباراة الشرطة والسد الشرطة العراقي والسد القطري دوري أبطال آسيا للنخبة
