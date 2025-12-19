مباريات الأمس
عملاق فرنسا يقتحم سباق التعاقد مع محمد صلاح

كتب : محمد عبد الهادي

08:03 م 19/12/2025

محمد صلاح لاعب نادي ليفربول

تشهد الفترة الحالية حالة من الغموض حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول، في ظل أزمته الأخيرة مع المدير الفني الهولندي آرني سلوت.

وبالتزامن مع هذه التطورات، بدأت عدة أندية في متابعة موقف اللاعب عن كثب، تمهيدًا لدراسة إمكانية التعاقد معه حال قرر الرحيل عن صفوف الريدز.

ورغم أن عقد محمد صلاح يمتد مع ليفربول حتى يونيو 2027، فإن تقارير صحفية أشارت إلى احتمالية رحيله، سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو بنهاية الموسم الحالي.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نادي باريس سان جيرمان يراقب وضع محمد صلاح مع ليفربول باهتمام كبير، حيث تتابع إدارة بطل أوروبا تطورات موقفه الحالي.

ويمثل راتب محمد صلاح، عائقًا أمام باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 400 ألف إسترليني أسبوعيًا، ولكنه يظل محل اهتمام الفريق الباريسي.

يُذكر أن باريس سان جيرمان كان من بين الأندية التي ارتبط اسمها بمحمد صلاح خلال صيف 2024، في ظل الغموض الذي أحاط بمستقبله مع ليفربول آنذاك، نتيجة تأخر تجديد عقده، قبل أن يُحسم الأمر رسميًا في أبريل الماضي.

