أول رد فعل من صلاح بعد استبعاده من السفر مع ليفربول إلى إيطاليا

كتب : محمد خيري

02:08 م 09/12/2025
ظهر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول ومنتخب مصر، في تدريبات فريقه، في أول رد فعل بعد استبعاده من بعثة الريدز المتجهة إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان.

ويغيب صلاح عن مباراة ليفربول مساء اليوم، حين يحل الفريق بقيادة الهولندي آرني سلوت ضيفًا على إنتر ميلان بملعب جوزيبي مياتزا، في إطار الجولة السادسة من الدور الرئيسي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025–2026.

ونشر صلاح عبر حسابه على منصة «إنستجرام» صورة له خلال خوضه تدريبات فردية داخل الجيم الخاص بالنادي، في إشارة إلى التزامه بالبرنامج البدني رغم غيابه عن اللقاء.

وكان النجم المصري قد صرّح مؤخرًا بأنه سيوجه وداعًا لجماهير ليفربول في مباراة الفريق المقبلة على ملعب أنفيلد أمام برايتون، قبل سفره للانضمام إلى معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية، مشيرًا إلى أن تلك المواجهة قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول.

