فيديو أهداف مباراة الصومال والجزائر بتصفيات كأس العالم 2026

يتقدم منتخب الجزائر بثلاثة أهداف على حساب مستضيفه الصومالي خلال المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة الصومال والجزائر

وسجل ثلاثية منتخب الجزائر كلا من: محمد الأمين عمورة بالدقيقتين (7 ـ 57) ورياض محرز بالدقيقة (19).

ترتيب منتخب الجزائر في تصفيات كأس العالم

منتخب الجزائر حصد بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026 بعدما وصل للنقطة (22) معززًا لصدارته للمجموعة بفارق 4 نقاط عن منتخب أوغندا أقرب ملاحقيه قبل جولة من نهاية التصفيات حال استمرت النتائج الحالية للمجموعة.

