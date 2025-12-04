فيديو أهداف مباراة قطر وسوريا في كأس العرب 2025

حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب قطر ونظيره السوري التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب.

منتخب قطر كان قد تقدم بهدف سجله أحمد علاء الدين بالدقيقة 77 من كرة عرضية وصلته من يمين الملعب أسكنها الشباك برأسه قبل أن يخطف عمر خربين التعادل لمنتخب سوريا من تصويبة صاروخية بالدقيقة 90 من حدود منطقة جزاء قطر سكنت الشباك.

وحصد منتخب قطر بهذا التعادل نقطته الأولى في البطولة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب سوريا رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني خلف منتخب فلسطين المتصدر بالرصيد ذاته.

