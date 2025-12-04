مباريات الأمس
كأس العرب

عمان

- -
16:30

المغرب الثاني

كأس العرب

جزر القمر

- -
20:30

السعودية

الدوري الفرنسي

بريست

- -
20:00

موناكو

الدوري الفرنسي

ليل

- -
22:00

مارسيليا

الدوري الألماني

ماينز

- -
21:30

مونشنجلادباخ

فيديو أهداف مباراة قطر وسوريا في كأس العرب 2025

كتب : مصطفى الجريتلي

09:58 م 04/12/2025
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (3)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (1)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (2)
    مباراة تونس وسوريا في كأس العرب (5)
    تونس ضد سوريا (2)
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس
    احتفال عمر خربين بهدف تقدم سوريا على تونس (2)
    تونس ضد سوريا (3)
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (7)
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (16)
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (17)
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (18)
    جانب من مباراة قطر وفلسطين (20)
    أكرم عفيف - قطر (1)

حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب قطر ونظيره السوري التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب.

منتخب قطر كان قد تقدم بهدف سجله أحمد علاء الدين بالدقيقة 77 من كرة عرضية وصلته من يمين الملعب أسكنها الشباك برأسه قبل أن يخطف عمر خربين التعادل لمنتخب سوريا من تصويبة صاروخية بالدقيقة 90 من حدود منطقة جزاء قطر سكنت الشباك.

وحصد منتخب قطر بهذا التعادل نقطته الأولى في البطولة ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة، فيما رفع منتخب سوريا رصيده إلى النقطة 4 في المركز الثاني خلف منتخب فلسطين المتصدر بالرصيد ذاته.

ملخص مباراة قطر وسوريا في كأس العرب

عمر خربين أحمد علاء الدين منتخب سوريا منتخب قطر سوريا ضد قطر منتخب قطر لكرة القدم مباريات كأس العرب اليوم

