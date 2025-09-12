أول مصرية.. ليلى البحيري تحقق إنجازا تاريخيا مع نورشيلاند الدنماركي

كتبت-هند عواد:

حققت المصرية ليلى البحيري لاعبة نادي نورشيلاند الدنماركي، إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعد تسجيلها في النسخة الأولى من بطولة كأس أوروبا للسيدات.

وسجلت ليلى البحيري الهدف الثالث لنورشيلاند في شباك كوبس الفنلندي، في الدور التمهيدي الأول للبطولة، في لقاء انتهى بفوز فريق لاعبة منتخب مصر، بنتيجة 3-1.

وبعد هدف ليلى البحيري في كأس أوروبا للسيدات، أصبح أول لاعبة مصر تسجل في بطولة أوروبية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نورشيلاند على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لهدف ليلى البحيري، وكتب: "ليلى البحيري أنهت أمس احتفالية كأس أوروبا في ملعب "رايت تو دريم بارك" بهذا الهدف الذي جعل النتيجة 3-1".

