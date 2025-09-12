مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

البنك الاهلي

الدوري المصري

زد

- -
20:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

الاتحاد السكندري

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:00

إلتشي

الدوري الفرنسي

مارسيليا

- -
21:45

لوريان

جميع المباريات

إعلان

أول مصرية.. ليلى البحيري تحقق إنجازا تاريخيا مع نورشيلاند الدنماركي

10:53 ص الجمعة 12 سبتمبر 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (2)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (3)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (6)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (1)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري أول لاعبة مصرية تسجل هدفا في بطولة أوروبية (4)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (21)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (7)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (17)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (15)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (10)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (19)
  • عرض 13 صورة
    ليلى البحيري لاعبة نورشيلاند الدنماركي (20)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حققت المصرية ليلى البحيري لاعبة نادي نورشيلاند الدنماركي، إنجازا تاريخيا غير مسبوق، بعد تسجيلها في النسخة الأولى من بطولة كأس أوروبا للسيدات.

وسجلت ليلى البحيري الهدف الثالث لنورشيلاند في شباك كوبس الفنلندي، في الدور التمهيدي الأول للبطولة، في لقاء انتهى بفوز فريق لاعبة منتخب مصر، بنتيجة 3-1.

وبعد هدف ليلى البحيري في كأس أوروبا للسيدات، أصبح أول لاعبة مصر تسجل في بطولة أوروبية.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نورشيلاند على موقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لهدف ليلى البحيري، وكتب: "ليلى البحيري أنهت أمس احتفالية كأس أوروبا في ملعب "رايت تو دريم بارك" بهذا الهدف الذي جعل النتيجة 3-1".

اقرأ أيضًا:

هل يعود بعد الاعتذار؟.. فيريرا يحدد موقف الجزيري من مواجهة المصري

لامين يامال يعود إلى إسبانيا بمفرده.. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ليلى البحيري أول مصرية تسجل في بطولة أوروبية كأس أوروبا للسيدات نورشيلاند الدنماركي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* محمود سعد يكشف عن كواليس عودته للتلفزيون المصري بعد 14 عامًا من الغياب