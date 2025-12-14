للمرة الأولى في التاريخ.. الأهلي يتوج ببطولة إفريقيا للسلة "سيدات"

توج الفريق الأول لكرة السلة "سيدات" بالنادي الأهلي بلقب بطولة إفريقيا للأندية للمرة الأولى في التاريخ، بعد تحقيقه فوزاً عريضاً على نظيره فيروفيارو مابوتو الموزمبيقي بنتيجة 77-51، في المباراة النهائية التي احتضنتها صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، مساء اليوم الأحد. (وفقا للموقع الرسمي للأهلي)

فرضت سيدات الأهلي سيطرة مطلقة على مجريات اللقاء، بفضل الخطة المحكمة التي وضعها المدير الفني طارق خيري، والتي اعتمدت على السرعة في التحولات الهجومية والصلابة الدفاعية، مما شل حركة الفريق الموزمبيقي.

بدأ الأهلي المباراة بقوة كاسحة، حيث أنهى الفترة الأولى متقدماً (29-17)، وواصل توسيع الفارق في الفترة الثانية التي انتهت (46-27). ورغم محاولات الخصم تقليص الفارق في الفترة الثالثة (57-47)، إلا أن فتيات الذهب انتفضن في الفترة الرابعة والأخيرة ليحسمن اللقاء بفارق 26 نقطة (77-51).

وضمت قائمة الفريق المتوج باللقب القاري كلا من: دينا عمرو، ثريا محمد، نادين سلعاوي، رنيم الجداوي، ميرال أشرف، رضوى محمد، يارا أسامة، هاجر عامر، والمحترفات (ديليسا واشنطن، أسيا سترونج، أكون روس، نيمير لوال).