سيدات مسار يكتسحن بيراميدز بتساعية نظيفة

كتبت - هند عواد

فاز الفريق الأول لكرة السيدات بنادي مسار على بيراميدز بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بالدوري المصري للسيدات.

ورفع مسار رصيده إلى النقطة 27، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة، فيما بقي بيراميدز عند النقطة 8 في المركز الـ14.

جدير بالذكر أن مسار فاز في المباراة السابقة على بالم هيلز برباعية نظيفة، فيما خسر بيراميدز من الأهلي بنتيجة 2-0.

