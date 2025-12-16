مباريات الأمس
كأس ملك أسبانيا

جوادالاخارا

- -
22:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر

1 1
20:00

نيجيريا

الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

9 0
14:30

بيراميدز

سيدات مسار يكتسحن بيراميدز بتساعية نظيفة

كتب : مصراوي

07:08 م 16/12/2025
كتبت - هند عواد

فاز الفريق الأول لكرة السيدات بنادي مسار على بيراميدز بنتيجة 9-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل، في لقاء مؤجل من الأسبوع الرابع بالدوري المصري للسيدات.

ورفع مسار رصيده إلى النقطة 27، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، ويتبقى له 3 مواجهات مؤجلة، فيما بقي بيراميدز عند النقطة 8 في المركز الـ14.

جدير بالذكر أن مسار فاز في المباراة السابقة على بالم هيلز برباعية نظيفة، فيما خسر بيراميدز من الأهلي بنتيجة 2-0.

