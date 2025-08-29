مباريات الأمس
على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز (فيديو)

10:38 م الجمعة 29 أغسطس 2025
  عرض 7 صورة
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
    على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء لهم أمام بيراميدز
ظهرت حارسة مرمى SAK لكرة القدم للسيدات نصرة عيد عبدالملك، في لقطة تُشبه اعتراض رضا عبدالعال حين كان مديرًا فنيًا لفريق الرجال الأول بنادي طنطا.

وأخذت نصرة تصرخ داخل الملعب "يالاهوي" اعتراضًا منها على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقها خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره بيراميدز ضمن دوري كرة القدم للسيدات.

ونجح فريق SAK في تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف على يد بيراميدز إلى فوز برباعية مقابل هدفين بتسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق الثلاثة الأخيرة من عمر المباراة.

اقرأ أيضًا:

هزيمة بـ 3 دقائق وظهور ابنة أسطورة الأهلي.. لقطات مباراة بيراميدز و SAK بدوري السيدات (فيديو وصور)

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد بلاغ الزمالك ضده

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نصرة عيد عبدالملك بيراميدز SAK وبيراميدز الدوري المصري للسيدات
