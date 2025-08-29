تصوير ـ هند عواد

ظهرت حارسة مرمى SAK لكرة القدم للسيدات نصرة عيد عبدالملك، في لقطة تُشبه اعتراض رضا عبدالعال حين كان مديرًا فنيًا لفريق الرجال الأول بنادي طنطا.

وأخذت نصرة تصرخ داخل الملعب "يالاهوي" اعتراضًا منها على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقها خلال المباراة التي جمعته مساء اليوم الجمعة بنظيره بيراميدز ضمن دوري كرة القدم للسيدات.

ونجح فريق SAK في تحويل تأخره بهدفين مقابل هدف على يد بيراميدز إلى فوز برباعية مقابل هدفين بتسجيل ثلاثة أهداف بالدقائق الثلاثة الأخيرة من عمر المباراة.

اقرأ أيضًا:

هزيمة بـ 3 دقائق وظهور ابنة أسطورة الأهلي.. لقطات مباراة بيراميدز و SAK بدوري السيدات (فيديو وصور)

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد بلاغ الزمالك ضده