كأس إنتركونتيننتال

أهلي جدة

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

حرس الحدود

2 3
17:00

الأهلي

الدوري المصري

الزمالك

0 0
20:00

الجونة

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

ريال مدريد

فيديو هدف جراديشار للأهلي في مرمي حرس الحدود

كتب - محمد عبد السلام:

06:13 م 23/09/2025
نجح النادي الأهلي من تسجيل هدف مبكر في مرمى حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

وسجل الأهلي هدف التقدم مبكرًا جراديشار في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية خارج المرمى عجز الحارس عن تصديها.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي، ومع استمرار فوز الأهلي يرفع نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، ويتجمد رصيد النادي الأهلي عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

"رغم موافقة الأهلي".. تعثر صفقة رحيل نجم الفريق

لماذا رفض لاعب حرس الحدود الاحتفال بهدفه ضد الأهلي؟

