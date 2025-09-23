فيديو هدف جراديشار للأهلي في مرمي حرس الحدود
كتب - محمد عبد السلام:
نجح النادي الأهلي من تسجيل هدف مبكر في مرمى حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.
وسجل الأهلي هدف التقدم مبكرًا جراديشار في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية خارج المرمى عجز الحارس عن تصديها.
وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي، ومع استمرار فوز الأهلي يرفع نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، ويتجمد رصيد النادي الأهلي عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.
جراديشار بتسديدة صاروخية يتقدم للأهلي أمام حرس الحدود ⚽ pic.twitter.com/xP8iazxcsO— ON Sport (@ONTimeSports) September 23, 2025