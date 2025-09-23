فيديو هدف جراديشار للأهلي في مرمي حرس الحدود

على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء

نجح النادي الأهلي من تسجيل هدف مبكر في مرمى حرس الحدود في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء ضمن مواجهات الجولة الثامنة في الدوري المصري.

وسجل الأهلي هدف التقدم مبكرًا جراديشار في الدقيقة الثالثة من تسديدة قوية خارج المرمى عجز الحارس عن تصديها.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-1 لصالح النادي الأهلي، ومع استمرار فوز الأهلي يرفع نقاطه إلى 12 نقطة ليحتل المركز الرابع بجدول الترتيب، ويتجمد رصيد النادي الأهلي عند 8 نقاط ليحتل المركز الثالث عشر.

