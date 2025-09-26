مباريات الأمس
فيديو أهداف مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

كتب : مصراوي

11:17 م 26/09/2025
القاهرة ـ مصراوي:

حسم فريق النصر الكلاسيكو الفوز على مستضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

أهداف الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر سجل هدفيه عن طريق ساديو ماني في الدقيقة (9) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (35).

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (12) منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

الاتحاد ضد النصر النصر والاتحاد مباراة النصر والاتحاد أهداف مباراة الاتحاد والنصر كريستيانو رونالدو ساديو ماني

