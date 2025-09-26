فيديو أهداف مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
القاهرة ـ مصراوي:
حسم فريق النصر الكلاسيكو الفوز على مستضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.
أهداف الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
النصر سجل هدفيه عن طريق ساديو ماني في الدقيقة (9) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (35).
ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي
النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (12) منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.
هدف ساديو ماني الأول من أرض الملعب 🔥#الاتحاد_النصر | #الكلاسيكو_على_ثمانية pic.twitter.com/6gWeLm1mSp— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 26, 2025
زاوية مختلفة لهدف رونالدو من أرض الملعب 🔥🐐#الاتحاد_النصر | #الكلاسيكو_على_ثمانية pic.twitter.com/rLcE5UtELw— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) September 26, 2025