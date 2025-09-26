فيديو أهداف مباراة الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

على طريقة رضا عبدالعال.. حارسة مرمى SAK تعترض على عدم احتساب ركلة جزاء

حسم فريق النصر الكلاسيكو الفوز على مستضيفه الاتحاد بثنائية نظيفة مساء اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات الدوري السعودي.

أهداف الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر سجل هدفيه عن طريق ساديو ماني في الدقيقة (9) وكريستيانو رونالدو في الدقيقة (35).

ترتيب الاتحاد والنصر في الدوري السعودي

النصر رفع رصيده بهذا الفوز إلى النقطة (12) منفردًا بصدارة ترتيب الدوري السعودي بفارق 3 نقاط عن الاتحاد صاحب المركز الثاني.

