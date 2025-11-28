أخفت على والدها لعبها للكرة.. من هي لمياء بومهدي مدربة مازيمبي للسيدات؟

تأهل منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، إلى نهائي بطولة شمال أفريقيا، بعد الفوز على ليبيا، بنتيجة 12-0، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل في الجولة الثانية والأخيرة من دور المجموعات.

وجاءت أهداف منتخب مصر عن طريق كاميلا أبوسيف في الدقائق 3 - 9 -31 وفاطمة الزهراء محمد في الدقيقتين 12 - 37 وجوانا جورج في الدقيقتين 13 - 29 وفرح المهدي وحبيبة عصام ومنى فكري وأشرقت عادل وسارة خالد في الدقائق 15- 26 -2 + 40 - 56 و65.

نظام شمال أفريقيا للسيدات

تقام بطولة شمال أفريقيا، في تونس، خلال الفترة من 26 نوفمبر الحالي وحتى 2 ديسمبر المقبل، بمشاركة 6 منتخبات، مصر، ليبيا، تونس، المغرب، الجزائر، الأردن.

وتكون البطولة بنظام المجموعتين، الأولى تضم مصر وتونس وليبيا، والثانية تضم المغرب والجزائر والأردن، ويتأهل متصدر المجموعتين إلى النهائي، فيما يلعب الوصيف مباراة المركزين الثالث والرابع.

وتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، بعد الفوز على تونس بهدف نظيف وليبيا بعشرة أهداف، في انتظار متصدر المجموعة الثانية.