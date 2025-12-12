سيدات الأهلي يهزمن بيراميدز 2-0 في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على نظيراتهن في بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت ثنائية المارد الأحمر بتوقيع كل من حبيبة عصام ونادين غازي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق النسائي لكرة القدم بالأهلي رصيدهن إلى 31 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، فيما توقف بيراميدز عند المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.