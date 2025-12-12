مباريات الأمس
كأس العرب

الأردن

1 0
16:30

العراق

كأس العرب

الجزائر (الثاني)

0 0
19:30

الإمارات

كأس رابطة الأندية

الأهلي

0 0
20:00

إنبي

الدوري الإسباني

ريال سوسيداد

- -
22:00

جيرونا

سيدات الأهلي يهزمن بيراميدز 2-0 في الدوري الممتاز

كتب : نهي خورشيد

06:33 م 12/12/2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي وزد 2
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي 2
  • عرض 5 صورة
    سيدات الأهلي وزد 1

حقق الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي فوزاً هاماً على نظيراتهن في بيراميدز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاءت ثنائية المارد الأحمر بتوقيع كل من حبيبة عصام ونادين غازي، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع الفريق النسائي لكرة القدم بالأهلي رصيدهن إلى 31 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري للسيدات، فيما توقف بيراميدز عند المركز الـ14 برصيد 8 نقاط.

سيدات الأهلي الأهلي دوري السيدات الدوري المصري للسيدات بيراميدز

