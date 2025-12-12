مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال

فلامنجو

- -
19:00

بيراميدز

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

إيفرتون

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
22:00

وولفرهامبتون

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
19:30

أوساسونا

جميع المباريات

إعلان

"فوز قياسي لـ زد ورباعية دجلة".. نتائج الجولة الـ 12 من الدوري المصري للسيدات

كتب : نهي خورشيد

07:50 م 12/12/2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (4)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (5)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (3)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (7)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (2)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (9)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (8)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (10)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (11)
  • عرض 12 صورة
    سيدات وادي دجلة يفوز على رع (6)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهت قبل قليل الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات، إذ واصل وادي دجلة تقديم عروضه القوية، فيما حقق الأهلي انتصاراً هاماً حافظ به على ملاحقته للمتصدر.

وأكد وادي دجلة أحقيته بصدارة جدول الترتيب بفوز جديد على رع برباعية نظيفة، ليصل إلى النقطة الـ33 نقطة في مشواره هذا الموسم بالدوري.

وعلى جانب آخر، خطف الفريق الكروي للسيدات بنادي زد الأنظار هذة الجولة، بعدما حققن فوزاً كبيراً على الطيران بنتيجة 13-0.

الأهلي يواصل مطاردة القمة

حافظت سيدات الأهلي على إيقاعهن بالمسابقة بثنائية جديدة في شباك بيراميدز، بتوقيع نادين غازي من ركلة حرة مباشرة وحبيبة عصام بعد تمريرة من ميا داردن.

رفع الفوز رصيد المارد الأحمر إلى 31 نقطة في المركز الثاني، ليستمر في ملاحقة الفريق الدجلاوي.

واختتمت الجولة بفوز المقاولون العرب على نظيراتهن في إس أي كا إف سي الرياضي بنتيجة 3-2، فيما فازت سيدات البنك على إنبي بثنائية دون رد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سيدات وادي دجلة سيدات رع الدوري المصري للسيدات

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض
بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين
تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة