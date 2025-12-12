الأهلي ضد بيراميدز.. مواجهات الجولة الـ12 في الدوري المصري للسيدات

انتهت قبل قليل الجولة الثانية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم للسيدات، إذ واصل وادي دجلة تقديم عروضه القوية، فيما حقق الأهلي انتصاراً هاماً حافظ به على ملاحقته للمتصدر.

وأكد وادي دجلة أحقيته بصدارة جدول الترتيب بفوز جديد على رع برباعية نظيفة، ليصل إلى النقطة الـ33 نقطة في مشواره هذا الموسم بالدوري.

وعلى جانب آخر، خطف الفريق الكروي للسيدات بنادي زد الأنظار هذة الجولة، بعدما حققن فوزاً كبيراً على الطيران بنتيجة 13-0.

الأهلي يواصل مطاردة القمة

حافظت سيدات الأهلي على إيقاعهن بالمسابقة بثنائية جديدة في شباك بيراميدز، بتوقيع نادين غازي من ركلة حرة مباشرة وحبيبة عصام بعد تمريرة من ميا داردن.

رفع الفوز رصيد المارد الأحمر إلى 31 نقطة في المركز الثاني، ليستمر في ملاحقة الفريق الدجلاوي.

واختتمت الجولة بفوز المقاولون العرب على نظيراتهن في إس أي كا إف سي الرياضي بنتيجة 3-2، فيما فازت سيدات البنك على إنبي بثنائية دون رد.