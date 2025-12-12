"حمادة وشيكا وبيبو".. ألقاب الرجال تقتحم الكرة النسائية

أول محترفة في إنجلترا.. من هي الفتاة المصرية التي شاركت في وثائقي صلاح؟

عادة ما يُلقَّب لاعبو كرة القدم بأسماء لاعبين، إما نجوم سابقين بأنديتهم أو نجوم عالميين، وتكون تلك الألقاب من جماهيرهم أو مدربيهم في الصغر، ويكون الأمر لتشابه طريقة اللعب أو حتى "الستايل".

اعتادت الجماهير على تلك الألقاب بين اللاعبين، لكن الأمر وصل إلى مجال السيدات، فمع بداية الموسم الماضي من الدوري المصري للسيدات، لاقت الكرة النسائية رواجًا في مصر، لوجود القطبين الأهلي والزمالك، ومعها ظهرت ألقاب بين اللاعبات.

حبيبة عصام لاعبة الأهلي، الملقبة بـ"بيبو الكرة النسائية"، هي الأشهر بين هؤلاء اللاعبات، فمنذ ظهورها الأول مع الفريق ضد الزمالك في قمة الموسم الماضي، خطفت الأنظار لموهبتها ولقبها المرتبط بأسطورة القلعة الحمراء، محمود الخطيب "بيبو".

ويضم الأهلي لاعبة أخرى لُقّبت بـ"الحاوي"، وهي منة طارق، كما يضم أشرقت عادل التي أطلق عليها مدربها لقب "ديمبلي".

وكان لنجوم الزمالك السابقين نصيبٌ من تلك الألقاب، إذ يضم الدوري السعودي المصرية إسراء "شيكا" لاعبة سيدات النهضة، والتي قالت في حوار سابق مع مصراوي: "كابتن محمد عايد في مصر للمقاصة سماني شيكا منذ انضمامي للفريق، أيام دكتورة سحر، شافني سمراء وبلعب كرة ومهارية قال لي: انتي اسمك شيكا، معروفة أي حد أسمراني بيلعب كرة اسمه شيكا، وأنا أشجع الزمالك، الزمالك في قلبي".

ولُقِّبت أماني رشاد، لاعبة وادي دجلة ومنتخب مصر السابقة، بـ"حمادة"، على اسم حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك السابق.