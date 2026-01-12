"أحلى بيبي في الدنيا".. رسالة رومانسية من زوجة زيزو بمناسبة عيد ميلاده

أول تعليق من فرج عامر على مباراة منتخب مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا

تعليق كوميدي لشقيقة محمد صلاح على توقعات القط نيموس بعد فوز منتخب مصر

أول رد فعل لزوجة محمد حمدي على لافتة نجوم منتخب مصر معه بعد مواجهة كوت

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها.

وظهرت زوجة زيزو من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بصورة برفقة زوجها، قامت خلالها بتهنئته بعيد ميلاده.

وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبي، يا أحلى بيبي في الدنيا".

ويذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.