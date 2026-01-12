مباريات الأمس
"أحلى بيبي في الدنيا".. رسالة رومانسية من زوجة زيزو بمناسبة عيد ميلاده

كتب : مصراوي

01:42 ص 12/01/2026
القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بزوجها.

وظهرت زوجة زيزو من خلال خاصية "الستوري" على "إنستجرام" بصورة برفقة زوجها، قامت خلالها بتهنئته بعيد ميلاده.

وعلقت على الصورة قائلة: "كل سنة وإنت طيب يا حبيب قلبي، يا أحلى بيبي في الدنيا".

ويذكر أن منتخب مصر يواجه نظيره منتخب السنغال، يوم الأربعاء القادم الموافق 14 يناير، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد سيد زيزو زوجة زيزو زوجة زيزو تهنئه بعيد ميلاده صور زوجة زيزو

