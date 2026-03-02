إعلان

بـ"نيران صديقة".. أمريكا تكشف رسمياً تفاصيل سقوط 3 طائرات F-15 بالكويت

كتب : أحمد جمعة

01:39 م 02/03/2026

سقوط 3 طائرات F-15 بالكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عن تفاصيل سقوط طائرات أمريكية مقاتلة في الكويت صباح اليوم الإثنين.

وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سقطت 3 مقاتلات من طراز "إف- 15 سترايك إيغل" تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق أراضي الكويت، وهي تشارك في دعم العملية العسكرية ضد إيران".

وأرجعت القيادة المركزية الأميركية سبب الحادث إلى "نيران صديقة على ما يبدو"، متابعة أنه "خلال قتالٍ نشط شمل هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أُسقطت مقاتلات سلاح الجو الأميركي عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الكويتية".

ولفتت إلى أن "جميع أفراد الطاقم الستة قفزوا بالمظلات بأمان، وتم إنقاذهم واستعادتهم بأمان، وهم في حالة مستقرة".

وقالت القيادة المركزية إن "الكويت أقرت بوقوع هذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها لهذه العملية الجارية، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

وأظهر مقطع فيديو، تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN، طائرة حربية نفاثة ذات محركين تدور في دوامة أثناء سقوطها قبل أن تتحطم على بُعد 10 كيلومترات من قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سقوط 3 طائرات F-15 إيران وأمريكا هجمات إيران الحرب على إيران سقوط طائرات أمريكية مقتل خامنئي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل
رياضة محلية

علي معلول: مسيرتي لم تكن مرضية.. ومباراة صنداونز الأفضل

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
حوادث وقضايا

قرار من القضاء في اتهام سارة خليفة بهتك عرض شاب
هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح
جنة الصائم

هل أنبه الصائم إذا كان سيشرب أو يأكل سهوا؟.. داعية يوضح

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
رياضة عربية وعالمية

أول رد رسمي من فيفا على أنباء انسحاب إيران من كأس العالم 2026
سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال كرموز" في قبضة مباحث الآداب
حوادث وقضايا

سحر وشعوذة على الفيس.. نهاية "دجال كرموز" في قبضة مباحث الآداب

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية