كشفت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، عن تفاصيل سقوط طائرات أمريكية مقاتلة في الكويت صباح اليوم الإثنين.

وقالت "سنتكوم" في بيان إنه "في تمام الساعة 11:03 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سقطت 3 مقاتلات من طراز "إف- 15 سترايك إيغل" تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق أراضي الكويت، وهي تشارك في دعم العملية العسكرية ضد إيران".

وأرجعت القيادة المركزية الأميركية سبب الحادث إلى "نيران صديقة على ما يبدو"، متابعة أنه "خلال قتالٍ نشط شمل هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، أُسقطت مقاتلات سلاح الجو الأميركي عن طريق الخطأ بنيران الدفاعات الجوية الكويتية".

ولفتت إلى أن "جميع أفراد الطاقم الستة قفزوا بالمظلات بأمان، وتم إنقاذهم واستعادتهم بأمان، وهم في حالة مستقرة".

وقالت القيادة المركزية إن "الكويت أقرت بوقوع هذا الحادث، ونحن ممتنون لجهود قوات الدفاع الكويتية ودعمها لهذه العملية الجارية، فيما لا يزال سبب الحادث قيد التحقيق".

وأظهر مقطع فيديو، تم تحديد موقعه الجغرافي بواسطة CNN، طائرة حربية نفاثة ذات محركين تدور في دوامة أثناء سقوطها قبل أن تتحطم على بُعد 10 كيلومترات من قاعدة علي السالم الجوية بالكويت.