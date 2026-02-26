مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

"العنصرية جريمة".. لاعبو كورينثيانز البرازيلي يدعمون فينيسيوس بهذه الطريقة

كتب : هند عواد

01:19 م 26/02/2026

لاعبو كورينثيانز البرازيلي يدعمون فينيسيوس

دعم لاعبو كورينثيانز البرازيلي، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه للعنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف جيانلوكا بريستياني لمباراة، بسبب أحداث مباراة الذهاب في ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة لدقائق، بسبب شكوى فينيسيوس للحكم، بشأن توجيه بريستياني، عبارات عنصرية له، عقب تسجيله هدفا في شباك بنفيكا والاحتفال.

ودخل لاعبو كورينثيانز مواجهة كروزيرو، في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، وهم يرفعون ياقة القميص على فمهم، وكتب على القميص عبارة: "العنصرية جريمة.. أبلغ عنها".

اقرأ أيضًا:

"غياب دونجا اقتراب رونالدو من الـ100".. النصر يكتسح النجمة بخماسية ويتصدر دوري روشن

عملت اللي معملوش صلاح وبشتغل على توكتوك".. بطل عالم في رفع الأثقال يثير الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

