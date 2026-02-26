دعم لاعبو كورينثيانز البرازيلي، فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد الإسباني، بعد تعرضه للعنصرية من الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، إيقاف جيانلوكا بريستياني لمباراة، بسبب أحداث مباراة الذهاب في ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتوقفت المباراة لدقائق، بسبب شكوى فينيسيوس للحكم، بشأن توجيه بريستياني، عبارات عنصرية له، عقب تسجيله هدفا في شباك بنفيكا والاحتفال.

Corinthians players show their support for Vinícius Júnior against Racism.



We need to stand together against racism and kick it out of our beloved football. pic.twitter.com/fzuF3vjmWw — SportsDokitor (Odogwu👆) (@sportsdokitor) February 26, 2026

ودخل لاعبو كورينثيانز مواجهة كروزيرو، في الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي، وهم يرفعون ياقة القميص على فمهم، وكتب على القميص عبارة: "العنصرية جريمة.. أبلغ عنها".

