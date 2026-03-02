نشرت زوجة محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق والبنك الأهلي الحالي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي جمعتها برفقة زوجها، وذلك احتفالًا بعيد ميلاده.

وعلقت على الصور: "أنت أعظم هدية من الله لي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي".

ويعد محمد إبراهيم من أبناء ناشئين القلعة البيضاء، إذ تم تصعيده إلى الفريق الأول عام 2011، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري البرتغالي عام 2014 على سبيل الإعارة، واستمر مشواره مع القلعة البيضاء حتى عام 2019.

وانضم اللاعب إلى صفوف البنك الأهلي في عام 2024 قادما من سيراميكا كليوباترا، بعقد يمتد حتى عام 2026.