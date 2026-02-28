مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

- -
21:30

زد

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:30

سيراميكا كليوباترا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
17:00

وست هام يونايتد

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
19:30

مانشستر سيتي

الدوري الإسباني

برشلونة

- -
17:15

فياريال

جميع المباريات

زوجة أحمد سيد زيزو تشارك متابعيها 7 صور جديدة

كتب : محمد الميموني

06:00 ص 28/02/2026
نشرت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب وسط فريق النادي الأهلي أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام "، مجموعة من الصور خلال تواجدها في خيمة رمضانية

وشاركت هدي بهاء، زوجه أحمد سيد زيزو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام "، عددا من الصور رفقة زوجه مروان عطيةوعددًا من صديقاتها.

ويواجه النادي الأهلي نادي زد في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا.

ويذكر أن الأهلي قد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة .

أقرأ أيضًا:

"عودة زيزو وتريزيجيه".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة أحمد سيد زيزو لأهلي وزد دى بهاء

أخبار

المزيد

