إكرامي وغالي.. 18 صورة لاحتفال نجوم الأهلي والزمالك سابقًا بعيد ميلاد ميدو

6 صور من مشاركة نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر

نشرت هدى بهاء زوجة أحمد سيد زيزو، لاعب وسط فريق النادي الأهلي أمس الجمعة، عبر حسابها الرسمي على موقع " إنستجرام "، مجموعة من الصور خلال تواجدها في خيمة رمضانية

وشاركت هدي بهاء، زوجه أحمد سيد زيزو، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام "، عددا من الصور رفقة زوجه مروان عطيةوعددًا من صديقاتها.

ويواجه النادي الأهلي نادي زد في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، غدًا.

ويذكر أن الأهلي قد يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 36 نقطة .

أقرأ أيضًا:

"عودة زيزو وتريزيجيه".. توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة زد بالدوري

"بمشاركة كوكا".. الاتفاق يتلقى الهزيمة بثلاثية في الدوري السعودي