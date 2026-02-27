مباريات الأمس
6 صور من مشاركة نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر

كتب : نهي خورشيد

08:19 م 27/02/2026
    نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر (5)
    نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر (3)
    نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر (4)
    نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر (2)

شارك لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في حملة إعلانية لدعم مستشفى أهل مصر للحروق، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

وضمت الحملة عدداً من لاعبي الفريق الأول من بينهم أسامة جلال ودودو الجباس وناصر ماهر ومهند لاشين وحامد حمدان، إذ شاركوا في الإعلان المخصص لدعم أنشطة المستشفى ومساندة رسالتها الإنسانية.

وأكد بيراميدز من خلال هذه المشاركة حرصه على التواجد الفاعل في المبادرات الخيرية، إذ يشارك بشكل دوري في حملات تستهدف دعم المستشفيات ودور الرعاية وغيرها من المؤسسات المجتمعية.

موعد مباراة بيراميدز المقبلة

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الزمالك يوم الأحد المقبل الموافق 1 مارس، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نادي بيراميدز حملة إعلانية مستشفى أهل مصر للحروق

