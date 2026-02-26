مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

أنجولا

- -
20:00

أوغندا

تصفيات كأس العالم لكرة السلة - أفريقيا

مالي

- -
23:00

مصر

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

- -
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

نوتينجهام فورست

- -
22:00

فنربخشة

الدوري السعودي

الرياض

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

بعد اعتناقها الإسلام.. كيف تعيش البرازيلية كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان؟

كتب : هند عواد

02:36 م 26/02/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (2)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (4)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (5)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (6)
  • عرض 8 صورة
    نصير مزراوي في حفل إفطار مانشستر يونايتد
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (1)
  • عرض 8 صورة
    البرازيلية كاثيلين سوزا تقضي رمضان في السعودية (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شاركت البرازيلية كاثيلين سوزا، مدافعة سيدات النصر السعودي، صورا عن حياتها خلال شهر رمضان في السعودية، بعد اعتناقها الإسلام.

واعتنقت كاثلين سوزا، الإسلام قبل أيام، وأدت مناسك العمرة، ونشر الحساب الرسمي للنصر، مقطع فيديو لها، وكتب: "نشارككم لحظة مميزة في حياة كاثلين سوزا وهي تعتنق الإسلام، متمنين لها قلباً مليئاً بالسلام والسكينة".

ونشرت كاثيلين سوزا، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي "الجلباب"، رفقة لاعبات النصر المسلمات، وكتبت: "الحياة مؤخراً في الشهر الكريم رمضان".

وانضمت كاثلين إلى النصر السعودي، في أغسطس 2024، وذلك بعد عامين في ريال مدريد، ولعبت المدفعة البرازيلية 44 مباراة مع المرينجي، سجلت خلالها هدفين.

اقرأ أيضًا:

"غياب دونجا اقتراب رونالدو من الـ100".. النصر يكتسح النجمة بخماسية ويتصدر دوري روشن

عملت اللي معملوش صلاح وبشتغل على توكتوك".. بطل عالم في رفع الأثقال يثير الجدل

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كاثيلين لاعبة النصر أجواء رمضان في السعودية البرازيلية كاثيلين سوزا البرازيلية كاثيلين تعتنق الإسلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
أخبار المحافظات

كارثة كوم النور.. الغاز ينهي حياة 3 من أسرة واحدة أثناء نومهم بالدقهلية
تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث محتوى خادش لـ5 مارس
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)
أخبار مصر

الرئيس السيسي يلتقي قيادات شركتي "سكاتك" و"إنفجين إنرجي" -(صور)

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك
مصراوى TV

"دا سوق ولا سويقة".. د. حسن الصادي ينتقد جودة وأسعار خدمات الاتصالات والبنوك

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة
أحكام رادعة للحًكَم العام والمنقذين في قضية غرق السباح "يوسف عبد الملك"