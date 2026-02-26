"ما زلت أختارك كل يوم".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة وتعلق

شاركت البرازيلية كاثيلين سوزا، مدافعة سيدات النصر السعودي، صورا عن حياتها خلال شهر رمضان في السعودية، بعد اعتناقها الإسلام.

واعتنقت كاثلين سوزا، الإسلام قبل أيام، وأدت مناسك العمرة، ونشر الحساب الرسمي للنصر، مقطع فيديو لها، وكتب: "نشارككم لحظة مميزة في حياة كاثلين سوزا وهي تعتنق الإسلام، متمنين لها قلباً مليئاً بالسلام والسكينة".

ونشرت كاثيلين سوزا، صورا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهي ترتدي "الجلباب"، رفقة لاعبات النصر المسلمات، وكتبت: "الحياة مؤخراً في الشهر الكريم رمضان".

وانضمت كاثلين إلى النصر السعودي، في أغسطس 2024، وذلك بعد عامين في ريال مدريد، ولعبت المدفعة البرازيلية 44 مباراة مع المرينجي، سجلت خلالها هدفين.

