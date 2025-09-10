مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

إكوادور

- -
02:00

الأرجنتين

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

فنزويلا

- -
02:30

كولومبيا

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

تشيلي

- -
02:30

أوروجواي

ستوري نجوم كرة القدم.. ابنة حسام حسن تدعمه.. وارتداء زوجة لاعب الزمالك السابق الحجاب

12:10 ص الأربعاء 10 سبتمبر 2025
    ابنة حسام حسن تدعم والدها
    ابنة عبد الواحد السيد تحتفل بتسجيلها هدفا
    أحمد الشناوي من مران منتخب مصر الثاني
    أحمد حسام ميدو من صالة الألعاب الرياضية
    كريستيانو رونالدو يهنئ لاعبات النصر ببطولة كأس السوبر السعودي للسيدات
    محمود جنش ينشر دعاء
    سيف الدين الجزيري ونجله من أول يوم دراسة
    زوجة محمد عنتر ترتدي الحجاب
    أحمد عيد من تدريبات منتخب مصر
كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 10 منشورات لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

دعمت "يارا" ابنة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، والدها قبل مباراة الفراعنة وبوركينا فاسو، في تصفيات كأس العالم، ونشرت صورته عبر خاصة "القصص القصيرة" بموقع "إنستجرام".

ونشر سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، صورته مع ابنه في أول يوم "حضانة"، فيما أعلنت زوجة محمد عنتر لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، ارتداء الحجاب.

فيما نشر أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي، صورته من تدريبات منتخب مصر الأول، فيما نشر أحمد الشناوي صورته من تدريبات المنتخب الثاني.

واحتفلت نور عبد الواحد السيد لاعبة مسار ابنة نجم الزمالك السابق، بهدفها في شباك آفاق جليزان الجزائري، في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة إلى دوري أبطال أفريقيا للسيدات.

وهنأ البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، لاعبات الزعيم بعد تتويجهن بكأس السوبر السعودي للسيدات.

