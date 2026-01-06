أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

هنأت ياسمين حافظ زوجة وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، بعد تأهل الفراعنة لدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشرت حافظ صورة لها رفقة زوجها، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وكتبت: "ما شاء الله يا حبيبي، ربنا يكملها على خير يارب".

وشارك إمام عاشور أمس في مباراة منتخب مصر أمام بنين، التي انتهت لصالح الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا 2025.

وضمن منتخب مصر التأهل إلى الدور المقبل من كأس أمم أفريقيا، وينتظر الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

وتقام مباراة منتخب مصر في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق 10 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

