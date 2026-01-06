مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

ابنة حسام حسن توجه له رسالة خاصة بعد فوز منتخب مصر على بنين

كتب : مصراوي

03:20 ص 06/01/2026
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ابنة حسام حسن (1)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    حسام حسن (1) (1)

وجهت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام حسن، رسالة خاصة لوالدها بعد فوز الفراعنة على بين والتأهل لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

ونشرت يارا عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لوالدها وكتبت: "الحمد لله، تحيا مصر".

كما وجهت يارا رسالة إلى والدها عبر حسابها على "إنستجرام" أيضًا وكتبت: "كل الدعم لأسطورتنا".

وكان منتخب مصر، تمكن من تحقيق الفوز على حساب بنين أمس الإثنين، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات دور ال 16 بأمم أفريقيا.

وينتظر المنتخب الوطني في ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، الفائز من مباراة بوركينا فاسو وكوت ديفوار، المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء 6 يناير الجاري.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد فوز منتخب مصر على بنين في أمم أفريقيا

"بموافقة".. اتحاد الكرة يوضح كواليس تصريحات صلاح بعد مواجهة بنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية مصر وبنين مباراة مصر وبنين

