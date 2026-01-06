مباريات الأمس
كأس الأمم الأفريقية

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كأس الأمم الأفريقية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
20:00

زد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:00

نوتينجهام فورست

جميع المباريات

"قلب الزمالك".. زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة وتعلق

كتب : نهي خورشيد

01:49 ص 06/01/2026
شاركت الإعلامية حنين خالد، زوجة نجم نادي الزمالك، حارس المرمى محمد عواد، صورا جديدة وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت حنين على الصور: "قلب الزمالك".

زوجة محمد عواد تنشر صورًا جديدة

وتعمل زوجة نجم الزمالك في راديو صوت الزمالك "أون لاين" الذي انطلق في 18 أغسطس عام 2025.

وسبق أن عملت في قنوات، النهار، الحدث اليوم، كما قدمت بودكاست "إيجي".

وتحرص حنين على الظهور في المناسبات الخاصة بنادي الزمالك، دعمًا لزوجها ومؤازرته.

وتزوجا النجمان في 25 ديسمبر عام 2017، ورزقا بـ "مراد".

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي نادي الزمالك نادي زد في مباراة ضمن منافسات كأس رابطة الأندية المصرية يوم 11 يناير.

وتقام المباراة في الساعة 5 مساء، بتوقيت القاهرة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

موعد مباراة الزمالك القادمة زوجة محمد عواد حنين خالد صور زوجة محمد عواد الزمالك إنستقرام زوجة عواد من هي زوجة عواد

